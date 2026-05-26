Trastevere | una strada scolastica per l' istituto Regina Elena la scuola che fu di Sordi e Magnani

Notizia in breve

Una strada vicino all'Istituto Comprensivo Regina Elena, la prima scuola del Regno d’Italia, sarà dedicata a un percorso scolastico. La strada si trova a Trastevere e si trova a ridosso dell’istituto, che ha avuto tra i suoi ex studenti attori come Sordi e Magnani. La modifica prevede l’intitolazione di un tratto alla scuola, senza ulteriori dettagli su tempi o modalità. La decisione è stata comunicata all’amministrazione comunale.