Trastevere | una strada scolastica per l' istituto Regina Elena la scuola che fu di Sordi e Magnani
Una strada vicino all'Istituto Comprensivo Regina Elena, la prima scuola del Regno d’Italia, sarà dedicata a un percorso scolastico. La strada si trova a Trastevere e si trova a ridosso dell’istituto, che ha avuto tra i suoi ex studenti attori come Sordi e Magnani. La modifica prevede l’intitolazione di un tratto alla scuola, senza ulteriori dettagli su tempi o modalità. La decisione è stata comunicata all’amministrazione comunale.
Una strada scolastica a ridosso dell’Istituto Comprensivo Regina Elena, la prima scuola del Regno d’Italia.Via della Madonna dell'OrtoNon è solo una suggestione. L’idea di interdire il passaggio alle auto, davanti la scuola di Trastevere, è un’idea di cui si trova traccia anche nel piano. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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