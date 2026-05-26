Alle 20:30 del 26 maggio 2026 si registrano code sulla tangenziale di Roma tra Corso di Francia e altre tratte, a causa di un incidente. La circolazione è rallentata e si consiglia di evitare l’area o di prevedere tempi supplementari. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle condizioni delle persone coinvolte. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Luceverde Roma Buonasera Al momento abbiamo code per incidente in tangenziale Tra Corso di Francia e la Nomentana direzione San Giovanni e tra la Tiburtina e la Salaria direzione Stadio Olimpico a causa di un incidente via di Portonaccio è temporaneamente chiusa tra via di Casal Bertone e largo Preneste in direzione della Prenestina code poi sulla via Salaria tra l'aeroporto e la tangenziale direzione centro ancora sulla via Salaria per lavori notturni tram piazza di Priscilla e via di Ponte Salario dalle 4 alle 7 del mattino è vietato il transito tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario in uscita da Roma lavori notturni anche nella. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-05-2026 ore 20:30

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