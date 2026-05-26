Traffico Roma del 26-05-2026 ore 20 | 30

Da romadailynews.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 20:30 del 26 maggio 2026 si registrano code sulla tangenziale di Roma tra Corso di Francia e altre tratte, a causa di un incidente. La circolazione è rallentata e si consiglia di evitare l’area o di prevedere tempi supplementari. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle condizioni delle persone coinvolte. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

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