Traffico di droga internazionale | lady narcos arrestata dopo una lunga latitanza

Notizia in breve

Domenica scorsa, i carabinieri hanno arrestato in Olanda una donna condannata a 10 anni di carcere per traffico di droga internazionale. La donna, nata nel 1982, era in fuga da tre anni ed era ricercata con un ordine di esecuzione. È stata rintracciata e fermata dopo un lungo periodo di latitanza. L’arresto segue un’indagine sul traffico di sostanze stupefacenti di carattere internazionale.