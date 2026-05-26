Traffico di droga internazionale | lady narcos arrestata dopo una lunga latitanza

Da napolitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica scorsa, i carabinieri hanno arrestato in Olanda una donna condannata a 10 anni di carcere per traffico di droga internazionale. La donna, nata nel 1982, era in fuga da tre anni ed era ricercata con un ordine di esecuzione. È stata rintracciata e fermata dopo un lungo periodo di latitanza. L’arresto segue un’indagine sul traffico di sostanze stupefacenti di carattere internazionale.

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Domenica scorsa i carabinieri hanno tratto in arresto in Olanda, dopo tre anni di latitanza, Mihaela Veronica Babite, classe 1982, destinataria di un ordine di esecuzione per la carcerazione a seguito della condanna a 10 di reclusione. La donna è stata riconosciuta componente di un gruppo che si. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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