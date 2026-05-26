Traffico di droga dal Sudamerica al porto di Salerno | 8 arresti

Otto persone sono state arrestate nel corso di un'operazione condotta dai finanzieri di Salerno e dello Scico, su ordine del gip. L'azione ha coinvolto un’indagine sulla presenza di un traffico di droga proveniente dal Sudamerica e diretto al porto di Salerno. Le persone coinvolte sono indagate per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dalla procura distrettuale e eseguita nelle ultime ore.

Un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Dda, è stata eseguita dai finanzieri del Comando provinciale di Salerno e dello Scico nei confronti di 8 persone indagate a vario titolo per i reati di associazione finalizzata al traffico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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