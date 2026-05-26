Totem interattivi e cartelli di benvenuto per i turisti che arrivano in città

Notizia in breve

Il Comune di Bologna ha deciso di installare nel centro storico totem digitali e cartelli di benvenuto multilingue per i turisti. La proposta prevede postazioni interattive che forniranno informazioni sulla città e segnaleranno indirizzi utili. L’obiettivo è migliorare l’accoglienza e facilitare l’orientamento dei visitatori. La delibera è stata approvata dal Consiglio comunale e prevede l’installazione di questi strumenti nel prossimo periodo.