Un tifoso è rimasto ferito durante il match tra Torino e Juventus, riportando una frattura cranica. Il padre del giovane ha dichiarato che il figlio ha il cranio fratturato e ha criticato la versione ufficiale, ritenendo improbabile che una bottiglia di vetro possa aver causato un danno così grave. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze dell’incidente.

“Trovo francamente ridicola la versione della bottiglia di vetro, che non crea un danno di questo tipo. Lui ha la calotta cranica frantumata in più pezzi, quindi l’impatto è stato devastante”. Lo dice in una intervista a Repubblica Pierluigi Basoccu, padre di Marco Basoccu, il tifoso juventino ferito durante gli scontri che si sono registrati prima del derby Torino-Juve. “Non voglio fare polemiche perché ora conta la salute di Marco, ma non accetto che si minimizzi quello che è successo – afferma – Credo che l’abbiano capito tutti, anche il magistrato e i poliziotti: l’altra notte ci sono stati talmente vicini da farmi pensare a una coda di paglia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino-Juventus, il padre del tifoso ferito: “Mio figlio ha il cranio fratturato”

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Chi è Basoccu, tifoso ferito al derby Torino-Juve: colpito alla testa, è in prognosi riservata

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