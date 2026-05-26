Nel 2027, Torino introdurrà battelli elettrici finlandesi per la navigazione sul Po. La sperimentazione e l’installazione delle nuove imbarcazioni richiederanno ancora alcuni anni, con l’obiettivo di avviare il servizio nella primavera del 2027. L’operazione coinvolge l’acquisto e l’allestimento di imbarcazioni ecologiche, ma al momento non sono state comunicate date precise per l’avvio.

La navigazione fluviale a Torino subirà un profondo cambiamento con l’arrivo di imbarcazioni elettriche finlandesi, ma il servizio non sarà operativo prima della primavera del 2027. I nuovi battelli sostituiranno i vecchi Valentino e Valentina, distrutti dalla piena del 2016, segnando una svolta tecnologica e gestionale per il fiume Po. Il progetto prevede che la gestione del trasporto passi dalle mani del Gruppo torinese trasporti a operatori privati. Per il nuovo River center situato presso i Murazzi, il Comune ha avviato una consultazione volta a individuare un soggetto economico che possa occuparsi non solo dei collegamenti, ma anche di servizi turistici come biglietteria, bar e punti informativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino e il nuovo Po: arrivano i battelli elettrici nel 2027

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