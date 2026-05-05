Lago di Como arrivano altri due battelli spazzini | on Bat Spatz si rafforza la flotta contro i rifiuti

Sul lago di Como sono stati aggiunti due nuovi battelli spazzini, portando a tre il numero di navi impegnate nella raccolta dei rifiuti galleggianti nel primo bacino. Questa iniziativa mira a migliorare la gestione dei rifiuti sull’acqua, con l'obiettivo di mantenere più puliti gli spazi naturali. La presenza di questi mezzi, denominati “Bat Spatz”, si inserisce in un progetto di potenziamento del servizio di pulizia del lago.

Si rafforza il servizio di pulizia del lago di Como. Da questo mese saranno tre i battelli spazzini operativi nel primo bacino, con l’obiettivo di contrastare in modo più efficace la presenza di rifiuti galleggianti.Seguici su Google, mettici tra le tue fonti preferitePiù mezzi in acquaNelle.🔗 Leggi su Quicomo.it

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