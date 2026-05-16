Il partito laburista ha approvato ufficialmente una decisione che coinvolge Andy Burnham, figura nota nel panorama politico locale. La sua candidatura rappresenta una sfida diretta a Keir Starmer, leader del partito, e si inserisce in una dinamica interna che vede alcuni membri sostenere un cambio di direzione. La discussione riguarda il ruolo di Burnham come possibile figura di riferimento per il futuro del partito e, di conseguenza, per il governo del Paese.

La partita per scalzare Keir Starmer ruota attorno ad Andy Burnham, sul quale una parte del partito laburista sembra voler affidare il futuro del partito e del Paese. Dopo la pesante sconfitta alle amministrative del 7 maggio, il sindaco di Manchester ha ottenuto dal comitato nazionale del Labour il via libera alla candidatura nel collegio di Makerfield, lasciato libero per lui da Josh Simons. Passaggio fondamentale, visto che per poter ambire a fare il primo ministro – per le regole del partito – è necessario essere in parlamento. Starmer – a differenza di quanto successo pochi mesi fa – non ha bloccato il rivale, che punta a vincere la suppletiva e a tornare ai Comuni, dove era già stato deputato dal 2001 al 2017. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il partito laburista dà il via libera. E il ‘re di Manchester’ sfida Starmer

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran War: Trump Rejects Iran Latest Offer & Trump-Xi Summit | Daybreak Europe 5/11/2026

Sullo stesso argomento

Streeting si dimette e sfida Starmer: crisi nel Partito Laburista? Punti chiave Chi sono i leader pronti a sostituire Keir Starmer? Perché i dati sulla sanità di Streeting contrastano con quelli ufficiali? Come...

Collasso laburista, Starmer incolpa la Brexit: “Ora ricostruire rapporto con Ue”“Questo governo sarà definito dallaricostruzione del nostro rapporto con l’Europae dal riportare la Gran Bretagna alcuore dell’Europa, per essere più...

Starmer nella bufera: non affonda ma il suo governo ha già la data di scadenza Keir Starmer è sopravvissuto al giorno più lungo del suo biennio al potere, l’ennesimo da tregenda in un percorso di governo che per il Partito Laburista si è fatto in salita fin dal 4 l x.com

Il deputato laburista si dimette per permettere a Burnham di candidarsi alle elezioni suppletive in mezzo a una disputa sulla leadership reddit

Il principale avversario di StarmerAndy Burnham è il sindaco di Manchester e il politico Laburista più popolare, ma per sfidare il primo ministro dovrà prima diventare parlamentare ... ilpost.it

Via libera a Burnham, potrà candidarsi per un seggio in ParlamentoI vertici del Labour approvano la sua candidatura. Strada spianata alla sfida a Starmer ... msn.com