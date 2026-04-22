di Angelo Ciarletta Cesc Fabregas estasiato da Calhanoglu dopo Inter Como di Coppa Italia, poi traccia la via giusta per la ripartenza della sua squadra. Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa dopo la rimonta subita in Coppa Italia per mano dell’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni su Calhanoglu e non solo.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! CALHANOGLU – « Non esistono tanti giocatori così. Sono innamorato di lui, quando giochiamo contro l’Inter guardo per prima cosa se gioca lui oppure no e da lì costruiamo la partita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fabregas estasiato da Calhanoglu: «Ne sono innamorato. Gente come lui, Pirlo, Modric, Kroos non ce n’è tanta». Poi traccia la via per la ripartenza del Como

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