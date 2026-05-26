There’s a Place | la bibbia sui Beatles sbarca alla libreria Libro Amico

Un viaggio nei luoghi dove tutto ebbe inizio, prima della fama mondiale e della Beatlemania. Giovedì 28 maggio alle ore 18 la libreria Libro Amico di Aurelio Arcano, ospiterà la presentazione di There’s a Place. Luoghi e storie nel Merseyside, il libro di Pino Lo Giudice che può essere. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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