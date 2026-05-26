The Boroughs | i creatori hanno già in mente 3 stagioni

The Boroughs – Ribelli senza tempo è arrivata su Netflix quasi in silenzio, eppure in pochi giorni è diventata uno dei titoli più discussi sui social, con un finale capace di generare un’ondata di teorie soprattutto su TikTok. E ora gli ideatori rivelano di avere già un piano preciso per il futuro della serie. La serie è nata dall’idea di Jeffrey Addiss e Will Matthews, duo creativo che collabora insieme da oltre quindici anni e che vanta già una collaborazione con Netflix grazie a The Dark Crystal: Age of Resistance. I fratelli Duffer, che figurano come produttori esecutivi tramite la loro Upside Down Pictures, li hanno contattati dopo aver avviato la partnership con la piattaforma per sviluppare nuove serie. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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