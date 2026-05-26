Terziario a Bergamo fatturato ancora in crescita | ma le aspettative degli imprenditori svoltano in negativo
Nel primo trimestre del 2026, il fatturato delle imprese del settore terziario a Bergamo continua a crescere, secondo i dati ufficiali. Tuttavia, le previsioni degli imprenditori per i prossimi mesi sono diventate negative rispetto ai trimestri precedenti. La variazione del fatturato rimane positiva, ma si registra un rallentamento nelle aspettative di crescita futura. Nessuna variazione significativa si osserva nei dati relativi alla stabilità occupazionale o ad altri indicatori economici del settore.
Nel primo trimestre del 2026 prosegue la crescita del fatturato delle imprese bergamasche del terziario, con un incremento su base annua di circa 3 punti percentuali: per i servizi (+2,8%) si tratta di una conferma del ritmo di crescita che aveva caratterizzato la fine dello scorso anno, mentre l’aumento registrato dal commercio al dettaglio (+3%) rappresenta un miglioramento dopo due trimestri di debolezza. I prezzi praticati dalle imprese dei servizi sembrano già reagire ai rincari dei prodotti energetici causati dal conflitto iraniano, ma le conseguenze più evidenti della difficile situazione internazionale si manifestano nelle aspettative degli imprenditori, in peggioramento per entrambi i comparti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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