ascolto e risposte ai problemi reali delle persone

Il candidato sindaco per la lista n.2 è una donna di 66 anni, Manuela Bruni, accompagnata da un gruppo di candidati consiglieri. Tra loro figurano Guglielmo Ruffo, Maria-Remedios Bessi, Luigi Bisogno, Leandro Angeli, Rosario Fabrizio Seguenti, Mauro Dorini e Andrea Cerri. La loro proposta si basa sull’ascolto e sulla risposta ai problemi concreti delle persone.

Candidato sindaco per la lista n.2 è Manuela Bruni (foto), 66 anni. I candidati consiglieri sono Guglielmo Ruffo, Maria-Remedios Bessi, Luigi Bisogno, Leandro Angeli, Rosario Fabrizio Seguenti, Mauro Dorini, Andrea Cerri. "Sono un’operatrice socio-sanitaria – si presenta Bruni – e da anni lavoro a stretto contatto con le persone, in particolare con le fasce più fragili della popolazione. Questa esperienza mi ha permesso di sviluppare un forte senso di responsabilità, attenzione ai bisogni concreti e spirito di servizio verso la comunità. Ho inoltre maturato esperienza amministrativa come consigliere comunale presso il Comune di Abetone. Dal punto di vista politico, ho scelto di impegnarmi con Fiamma Tricolore perché ne condivido i valori di identità, attenzione al territorio e tutela dei cittadini".🔗 Leggi su Lanazione.it

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