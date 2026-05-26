Teresa Filippini è stata nominata presidente del Consiglio dei governatori multidistretto 108 Italy Lions durante il Congresso nazionale a Milano. È la prima volta che una rappresentante di Cento occupa questa posizione a livello nazionale. La nomina è avvenuta domenica e Filippini ha espresso soddisfazione per il ruolo ricoperto.

Per la prima volta Cento è ai vertici nazionali del Lions con Teresa Filippini di Reno Centese che domenica è stata nominata presidente del Consiglio dei governatori multidistretto 108 Italy Lions al Congresso nazionale a Milano. Per l’annata 2026-2027, guiderà tutti i Lions italiani. "Una grande soddisfazione e un grande onore – dice – questa nomina la vivo con gratitudine e responsabilità, avendo ricevuto la fiducia di tutti i governatori. Il frutto della mia annata da governatore del distretto 108 TB che rappresenta l’Emilia Romagna e di quanto abbiamo fatto tutti insieme e dei tanti service a beneficio dei fragili". Ben preciso... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Teresa Filippini alla guida di tutti i Lions italiani: "Un onore"

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