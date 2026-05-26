A San Felice sul Panaro, durante i campionati giovanili di tennistavolo, la squadra Teco Cortemaggiore ha conquistato cinque titoli regionali. I giovani atleti della squadra hanno vinto tutte le competizioni in cui hanno partecipato, dominando le gare disputate nel modenese. L'evento si è concluso con la vittoria complessiva della squadra, che ha ottenuto i cinque titoli in diverse categorie.

Cinque titoli regionali per la Teco Cortemaggiore a San Felice sul Panaro, dove i giovani atleti hanno dominato le tavelle durante i campionati giovanili di tennistavolo disputati nel modenese. Il palmarès della squadra di Cortemaggiore si è arricchito sensibilmente dopo la competizione. Mohamed El Aazri ha ottenuto il primo posto nella categoria Under 19, mentre il compagno di squadra Pietro Calarco ha conquistato il bronzo nella stessa classe d’età. I due atleti hanno poi collaborato con successo nella prova di doppio maschile, portando entrambi sul gradino più alto del podio. Pietro Calarco ha esteso la sua giornata vincente anche nel doppio misto, dove ha corso in coppia con Medine Nurgeldiyeva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennistavolo: la Teco Cortemaggiore domina a San Felice con 5 titoli

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