Teatro La Fenice King' s Singers in concerto lunedì 1° giugno

I King's Singers sono ospiti della stagione Dekàmeron di Musikàmera lunedì 1° giugno alle 20.00 in Sala Grande del Teatro La Fenice di Venezia. Il sestetto vocale britannico — Peter Hicks e Edward Button, controtenori; Julian Gregory, tenore; Joseph Edwards e Nicholas Ashby, baritoni; Piers. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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