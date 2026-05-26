Il cantiere al Teatro Comunale di Bologna, avviato nove mesi fa, è stato svelato questa mattina alle imprese coinvolte nei lavori. Finora silenzioso, il cantiere ha mostrato i progressi delle opere di ristrutturazione, con un percorso che coinvolge enti pubblici e privati. Nessuna data di riapertura ancora annunciata, ma le imprese hanno potuto vedere le fasi di avanzamento e i lavori in corso.

Bologna, 26 maggio 2026 – “Un cantiere che fino ad oggi è stato silenzioso. Ma stiamo costruendo un percorso insieme, tra pubblico e privato, per far conoscere anche i tesori più nascosti che ci sono dentro al Teatro Comunale di Bologna”. La Sovrintendente Elisabetta Riva oggi pomeriggio ha accolto in piazza Verdi tantissimi ospiti, sponsor e invitati. Mancano nove mesi alla riapertura di una delle opere più importanti della città e dell’Emilia-Romagna. Un luogo che vive di cultura, centrale, nel cuore di Bologna. Così, tra caschetti gialli sul palcoscenico, cena in terrazza e dialoghi nel foyer Rossini, i bolognesi hanno potuto ammirare l’avvenire del Teatro Comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Teatro Comunale, nove mesi alla rinascita: i cantieri svelati alle imprese. “Spettacolo nascosto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ernest Hemingway A Farewell to Arms | Complete Edition | For Sleep – Complete Audiobook & Review

Notizie e thread social correlati

Oleggio, lo spettacolo che dà voce alle donne: al Teatro Civico una serata speciale per dire no alla violenzaSabato 9 maggio alle 21 il Teatro Civico di Oleggio ospiterà una serata dedicata alle donne, con uno spettacolo volto a sensibilizzare sul tema della...

Si parla di: Guccini lirico? Si può: a Bologna il Teatro Comunale mette il Maestrone in libretto; Concerti e festival per i prossimi mesi. La lista in continuo aggiornamento [Info e Biglietti].

Teatro Comunale, tra 11 mesi l’addio alla Fiera: è caccia alla nuova sedeBOLOGNA – Mentre ancora s’attende la presentazione della prossima stagione – la prima firmata dalla coppia Elisabetta Riva e Pierangelo Conte - il Teatro Comunale è alle prese con una nuova partita, ... bologna.repubblica.it