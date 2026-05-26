Sviluppo delle reti e crescita nei mercati esteri | l’affiliazione commerciale accelera l’evoluzione del settore

Da liberoquotidiano.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il settore del franchising ha continuato a crescere, sostenuto dallo sviluppo delle reti e dall'espansione nei mercati esteri. Nonostante un calo dei consumi, il modello di affiliazione commerciale ha accelerato l’evoluzione del comparto. I dati indicano che le reti hanno ampliato la loro presenza internazionale, contribuendo a mantenere stabile il settore. La crescita si registra anche attraverso nuove aperture e l’aumento del numero di affiliati, con un trend positivo che si mantiene nel tempo.

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Settore in tenuta nonostante il calo dei consumi, il franchising continua a mostrare segnali di solidità e crescita, spingendo sull’espansione delle reti e sull’innovazione dei modelli distributivi, e guarda con attenzione ai mercati internazionali, confermandosi un comparto dinamico che punta su formazione, nuove competenze e sviluppo imprenditoriale. In questo contesto è stata presentata oggi l’edizione 2026 di Salone Franchising Milano, la manifestazione di riferimento in Italia per il mondo del franchising e del retail, organizzata da Fiera Milano e in programma dall’1 al 3 ottobre all’Allianz MiCo. “Vogliamo rafforzare il ruolo di Salone Franchising Milano come appuntamento di riferimento per l’intero ecosistema dell’affiliazione commerciale, in una fase di profonda trasformazione del settore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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