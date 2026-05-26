A Londra, il Regno Unito ha registrato il giorno di maggio più caldo di sempre, superando i 32,8 gradi Celsius rilevati nel 1922 e nel 1944. Turisti e passanti cercano ombra e acqua per affrontare le alte temperature.

L ondra, 25 mag. (askanews) – A Londra, turisti e passanti cercano ombra e acqua mentre il Regno Unito registra il giorno di maggio più caldo di sempre. Secondo il Met Office, vicino alla capitale la temperatura ha raggiunto, in via provvisoria, i 33,5 gradi, superando il precedente record di 32,8 gradi, registrato nel 1922 e poi eguagliato nel 1944. La folla ha assistito al cambio della guardia davanti a Buckingham Palace, mentre nei parchi molti si sono fermati alle fontane o sotto gli alberi. Per il servizio meteorologico britannico, record di questo tipo vengono di solito battuti di pochi decimi di grado: per questo l’ondata di caldo è considerata eccezionale per il periodo dell’anno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Superati i precedenti record di 32,8 gradi, registrato nel 1922 e poi nel 1944

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