Le autopsie sui cinque sub deceduti alle Maldive non hanno ancora fornito elementi decisivi, anche se l’asfissia rimane la pista più accreditata. Oggi sono state effettuate le ultime tre autopsie sui corpi, mentre le prime analisi non hanno rivelato cause certe. La vicenda riguarda una tragedia durante un’immersione, ma al momento non ci sono dettagli conclusivi sulle cause della morte.

Nessun elemento decisivo sarebbe emerso, almeno per ora, dalle prime autopsie eseguite sui corpi delle cinque vittime della tragedia avvenuta alle Maldive durante un’immersione subacquea. Gli esami medico-legali, iniziati oggi presso l’ospedale di Gallarate (Varese) avrebbero escluso al momento la presenza di anomalie evidenti, rinviando però ogni conclusione agli accertamenti istologici e tossicologici disposti dagli specialisti. A coordinare le operazioni è il medico legale Luca Tajana, nominato dalla Procura, l’Istituto di Medicina legale dell’Università di Pavia. ieri sono state effettuate le autopsie sui corpi di Gianluca Benedetti e di Federico Gualtieri, il trentenne originario di Omegna deceduto insieme agli altri connazionali durante l’immersione nella grotta. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Sub morti alle Maldive, oggi le ultime tre autopsie. Asfissia pista più accreditata

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Italiani morti alle Maldive, dall'intossicazione alla trappola mortale: la dinamica della tragedia

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Sub morti alle Maldive, oggi le ultime tre autopsieOggi sono state completate le autopsie sulle ultime tre vittime della tragedia avvenuta durante un’immersione alle Maldive.

Sub morti alle Maldive, ipotesi asfissia per Gualtieri e Benedetti dopo le autopsieLe autopsie sui cinque sub morti alle Maldive non hanno ancora fornito elementi decisivi.

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