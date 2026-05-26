Studenti del Nievo in aula | così l' avvocatura fa scoprire i segreti della professione ai giovani
Si svolge per l'ottava volta l'iniziativa organizzata dalla fondazione Forense e dall’ordine degli Avvocati di Padova, intitolata “L'Avvocatura incontra la Città”. L’evento si tiene in un’aula del liceo Nievo e permette agli studenti di conoscere da vicino la professione legale. Durante l’iniziativa, professionisti del settore spiegano aspetti pratici e aspetti normativi del lavoro dell’avvocato. La manifestazione si ripete dopo il successo delle edizioni precedenti.
Giunge quest’anno alla sua ottava edizione, la manifestazione “L'Avvocatura incontra la Città”, organizzata dalla fondazione Forense e dall’ordine degli Avvocati di Padova, che viene riproposta, dopo il grande successo degli anni scorsi, in veste rinnovata. L’evento ha ricevuto il patrocinio del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Notizie e thread social correlati
Avvocatura, il futuro è adesso: giuristi a confronto sulla riforma della professioneNella discussione sulla riforma della professione forense, i giuristi si sono confrontati sulle modifiche in corso, mentre il Parlamento italiano...
“Università sotto esame", l'incontro in Aula Nievo di Palazzo del BoNell'aula Nievo di Palazzo del Bo si terrà un incontro dedicato al sistema universitario italiano.
Temi più discussi: 7mila studenti e 93 docenti di 43 plessi del territorio: tutti i premi della seconda edizione di Cinema Bestiale; Quindici giorni di vacanza studio a Malta, consegnate ad Anacapri 4 borse di studio per il Premio Severio Lallini; Metamorfosi, il teatro dei giovani racconta il cambiamento: torna a Portogruaro il Festival STEP 2026; Padova Football Cup, partenza da applausi per il torneo studentesco.
- ? Visto il maltempo di venerdì 15 maggio, l'iniziativa è stata rinviata a venerdì 22 maggio 2026: gli studenti delle scuole secondarie di primo grado I. Nievo, R. Onor e L. Schiavinato sono invitati a rag facebook
Padova. Lucia Annibali agli studenti del Nievo: Il confronto può aiutare a far emergere i problemiPADOVA - Lucia Annibali è stata invitata questa mattina, 21 febbraio, al liceo Nievo dagli studenti per raccontare la sua storia. L'incontro aveva come obiettivo la sensibilizzazione alla violenza ... ilgazzettino.it
La scuola per gli studenti pensata dagli studenti. Esperienza di autogestione al liceo Nievo di PadovaQuelli di noi che vengono definiti boomer, nati negli anni ’60 fino ai primi anni ’70, hanno un ricordo della parola autogestione legato a dibattiti accesi, in aule polverose e spesso piene di fumo, ... huffingtonpost.it