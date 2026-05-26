Studenti del Nievo in aula | così l' avvocatura fa scoprire i segreti della professione ai giovani

Notizia in breve

Si svolge per l'ottava volta l'iniziativa organizzata dalla fondazione Forense e dall’ordine degli Avvocati di Padova, intitolata “L'Avvocatura incontra la Città”. L’evento si tiene in un’aula del liceo Nievo e permette agli studenti di conoscere da vicino la professione legale. Durante l’iniziativa, professionisti del settore spiegano aspetti pratici e aspetti normativi del lavoro dell’avvocato. La manifestazione si ripete dopo il successo delle edizioni precedenti.