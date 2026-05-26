Strapazzini e l’esaltante anno della Vuelle | Volevamo salire altroché Valli è un valore

Da ilrestodelcarlino.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vittorio Strapazzini, fondatore della Str, ha dichiarato che la Vuelle voleva salire di categoria, sottolineando il valore di Valli. Quando gli è stato chiesto di candidarsi come presidente della squadra, ha risposto di non averne intenzione, spiegando di avere già troppe cariche e di non desiderare ulteriori ruoli di leadership.

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Vittorio Strapazzini, fondatore della Str, perché non lo fa lei il presidente della Vuelle? "Ho già troppe presidenze e non ho ambizioni da questo punto di vista. A 85 anni voglio più tempo libero possibile per gli anni che mi restano da vivere". Che ne pensa delle dimissioni di Valli? "Sono un grande tifoso della Vuelle e solo per caso il suocero di Andrea. Ha fatto la sua scelta, al tempo, l’avevo avvisato che non sarebbe stato uno scherzo ma lui è un generoso, oltre che una persona affidabile, uno a cui potresti chiedere di tenerti il portafoglio. E infatti è stato il responsabile finanziario della mia azienda finché ho lasciato". Come finirà questa storia? "Mi auguro che la Vuelle possa trovare il modo di risolvere i suoi problemi e magari che Andrea possa ripensarci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Strapazzini e l’esaltante anno della Vuelle: "Volevamo salire, altroché. Valli è un valore"
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