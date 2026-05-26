Strage di Modena il 55enne ricoverato al Maggiore è fuori pericolo
Un uomo di 55 anni, coinvolto nell'incidente di Modena del 16 maggio, è stato dimesso dall'ospedale Maggiore di Bologna. Era rimasto gravemente ferito dopo che un'auto era stata lanciata contro i passanti nel centro della città. I coniugi rimasti feriti nello stesso episodio sono ancora ricoverati, ma le loro condizioni sono state aggiornate come non più gravi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente.
Arrivano notizie incoraggianti dall'ospedale Maggiore di Bologna, dove si trovano ricoverati i due coniugi rimasti gravemente feriti nel drammatico episodio dello scorso 16 maggio, quando un'automobile è stata scagliata contro i passanti in pieno centro a Modena. Secondo quanto comunicato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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