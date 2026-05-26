Strage di Modena il 55enne ricoverato al Maggiore è fuori pericolo

Notizia in breve

Un uomo di 55 anni, coinvolto nell'incidente di Modena del 16 maggio, è stato dimesso dall'ospedale Maggiore di Bologna. Era rimasto gravemente ferito dopo che un'auto era stata lanciata contro i passanti nel centro della città. I coniugi rimasti feriti nello stesso episodio sono ancora ricoverati, ma le loro condizioni sono state aggiornate come non più gravi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente.