Strage dei Georgofili 33 anni dopo | il 33% degli studenti non conosce la notte del 1993
A 33 anni dalla strage di via dei Georgofili a Firenze, si evidenzia che il 33% degli studenti non conosce l’evento del 1993. La bomba esplose nel cuore della città causando cinque morti e numerosi feriti. Nonostante siano passati decenni, molti giovani non ricordano o non sono informati su quella tragedia. La memoria di quel giorno rimane un tema di discussione in ambito scolastico e culturale.
Sono trascorsi 33 anni dalla strage di via dei Georgofili, a Firenze, una delle pagine più drammatiche della storia recente del Paese. Eppure, secondo una ricerca Irpet commissionata dalla Regione Toscana, il 33% degli studenti toscani oggi non sa cosa accadde nella notte tra il 26 e il 27 maggio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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