Strage dei Georgofili 33 anni dopo | il 33% degli studenti non conosce la notte del 1993

Notizia in breve

A 33 anni dalla strage di via dei Georgofili a Firenze, si evidenzia che il 33% degli studenti non conosce l’evento del 1993. La bomba esplose nel cuore della città causando cinque morti e numerosi feriti. Nonostante siano passati decenni, molti giovani non ricordano o non sono informati su quella tragedia. La memoria di quel giorno rimane un tema di discussione in ambito scolastico e culturale.