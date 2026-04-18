Lavori più pagati il settore retail e del vino hanno stipendi a sei cifre | la classifica

Negli ultimi anni, alcune professioni nel settore retail e del vino hanno visto aumentare sensibilmente gli stipendi, arrivando a cifre a sei zeri. Ora, professionisti con un decennio di esperienza in questi ambiti possono ottenere retribuzioni che superano i 100.000 euro annui. Questa tendenza si riscontra anche in aree geografiche meno centrali rispetto ai tradizionali hub finanziari, modificando così le prospettive di carriera e di compenso nel mercato del lavoro.

Raggiungere una retribuzione a sei cifre entro dieci anni di esperienza non è più un privilegio riservato ai grandi centri finanziari internazionali. In Italia, nel 2026, rappresenta infatti un obiettivo concreto per una fascia selezionata di professionisti altamente qualificati. Secondo gli Studi di Retribuzione 2026 di Michael Page, alcune posizioni dirigenziali superano i 150mila euro annui di retribuzione fissa e, in certi casi, i bonus variabili possono addirittura raddoppiare lo stipendio. Il lavori più pagati, la classifica. Secondo il JP Salary Outlook 2026 dell’Osservatorio JobPricing, la retribuzione annua lorda (Ral) media in Italia è cresciuta del 3,6%, a fronte di un’inflazione ferma all’1,5%.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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