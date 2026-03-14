Le Iene contro Stefano De Martino la strategia Mediaset che sfida Stasera Tutto è Possibile

Le Iene hanno deciso di affrontare lo show di Rai2 condotto da Stefano De Martino, che da due settimane si posiziona come programma più visto del mercoledì sera. La trasmissione di Mediaset ha spostato la sua attenzione verso questa sfida diretta, cercando di contrastare la leadership ottenuta dall’altra produzione. La rivalità tra le due reti si è così intensificata nella fascia serale.

Le Iene si sposta contro lo show di Rai2 condotto da Stefano De Martino che da due settimane è leader di ascolti della serata del mercoledì. Mediaset corre ai ripari ma, in realtà, prova anche a sfruttare una possibilità, approfittando di un programma che continua a essere una certezza di Italia 1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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