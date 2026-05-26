Stand up di periferia dei Li Evito Male prosegue al Teatro Garage con il comico Nanni Mascena

Giovedì 28 maggio alle 21, al Teatro Garage, si tiene il secondo evento del progetto “Stand up di periferia” dei Li Evito Male, con il comico Nanni Mascena. La serata è aperta al pubblico e si svolge in via Paggi, 43b.

Giovedì 28 maggio, alle ore 21, al Teatro Garage (via Paggi, 43b) si tiene il secondo grande evento aperto al pubblico del progetto “Stand up di periferia” del collettivo Li Evito Male.Il progetto promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili - Regione Liguria si realizza nell’ambito delle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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