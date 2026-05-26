Sprofondo Juve in 6 anni 100 punti di distacco dalla vetta cinque allenatori e niente Champions L’analisi sui bianconeri
La Juventus ha accumulato un ritardo di 100 punti dalla prima posizione in sei anni, senza aver partecipato alla Champions League in questo periodo. La squadra ha cambiato cinque allenatori e il suo rendimento è calato drasticamente. Secondo un'analisi pubblicata da ‘La Gazzetta dello Sport’, i numeri evidenziano una crisi evidente, con una perdita di competitività e risultati deludenti nel corso degli ultimi anni.
di Francesco Spagnolo Juve, una analisi de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha messo a nudo la crisi dei bianconeri e i numeri confermano uno sprofondo bianconero. Un’analisi spietata de La Gazzetta dello Sport mette a nudo la crisi profonda della Juve, costretta a fare i conti con una realtà amara: sembra di essere tornati al punto di partenza. Il sesto posto in classifica fotografa una squadra fuori dalla Champions League e distante anni luce dalle posizioni che contano. Il dato che fa più male alla Juve è il distacco accumulato dalle rivali scudettate. Negli ultimi sei anni, il divario complessivo ha toccato quota 100 punti. La cronistoria di questo declino parla chiaro: 2020-21: -13 dalla vetta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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