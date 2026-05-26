La Juventus ha accumulato un ritardo di 100 punti dalla prima posizione in sei anni, senza aver partecipato alla Champions League in questo periodo. La squadra ha cambiato cinque allenatori e il suo rendimento è calato drasticamente. Secondo un'analisi pubblicata da ‘La Gazzetta dello Sport’, i numeri evidenziano una crisi evidente, con una perdita di competitività e risultati deludenti nel corso degli ultimi anni.

di Francesco Spagnolo Juve, una analisi de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha messo a nudo la crisi dei bianconeri e i numeri confermano uno sprofondo bianconero. Un’analisi spietata de La Gazzetta dello Sport mette a nudo la crisi profonda della Juve, costretta a fare i conti con una realtà amara: sembra di essere tornati al punto di partenza. Il sesto posto in classifica fotografa una squadra fuori dalla Champions League e distante anni luce dalle posizioni che contano. Il dato che fa più male alla Juve è il distacco accumulato dalle rivali scudettate. Negli ultimi sei anni, il divario complessivo ha toccato quota 100 punti. La cronistoria di questo declino parla chiaro: 2020-21: -13 dalla vetta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sprofondo Juve, in 6 anni 100 punti di distacco dalla vetta, cinque allenatori e niente Champions. L’analisi sui bianconeri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il baratro della Juventus: 5 allenatori, 100 punti di distacco in 6 anni e addio ChampionsNegli ultimi sei anni, la Juventus ha cambiato cinque allenatori, accumulando un divario di 100 punti rispetto alla squadra leader del campionato.

Ranking UEFA, Italia sempre più lontana dal 5° posto Champions: distacco di 500 punti dalla GermaniaL’Italia si trova sempre più distante dal quinto posto nel ranking UEFA della Champions League, con un divario di circa 500 punti rispetto alla...