Negli ultimi sei anni, la Juventus ha cambiato cinque allenatori, accumulando un divario di 100 punti rispetto alla squadra leader del campionato. La squadra non si è qualificata per la Champions League in questa stagione, segnando un grave passo indietro rispetto agli anni precedenti. La serie di cambi di allenatore e le prestazioni deludenti hanno portato a questa crisi, evidenziando una fase difficile per il club.

La Juventus è sprofondata nel baratro: 5 allenatori, 100 punti di distacco in 6 anni e mancata qualificazione in Champions League. La Gazzetta dello Sport oggi non fa sconti scrivendo che la Juventus si ritrova, come in un sadico gioco dell’oca, al punto di partenza. Lontana dalla lotta per il vertice e fuori dalla Champions League sul campo dopo quindici anni: il sesto posto dell’ultima stagione, iniziata sotto la guida di Igor Tudor e conclusa da Luciano Spalletti, certifica un crollo che appare senza fine. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il dato statistico più allarmante è la distanza siderale accumulata rispetto alle squadre scudettate nelle ultime sei stagioni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il baratro della Juventus: 5 allenatori, 100 punti di distacco in 6 anni e addio Champions

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In casa Juve si va avanti con lo stesso organigramma che ci ha portato nel baratro. Elkann batta un colpo. #Juventus x.com

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