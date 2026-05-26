Sport in tv oggi martedì 26 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Martedì 26 maggio, gli appassionati di sport possono seguire diversi eventi sia in tv che in streaming. La guida di oggi fornisce orari e dettagli su tutte le trasmissioni previste, garantendo una copertura completa delle competizioni in programma. La giornata si sviluppa con appuntamenti di vario genere, accessibili attraverso i canali tradizionali e le piattaforme online, per permettere agli utenti di seguire tutto in tempo reale.

Oggi, martedì 26 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Si parte dal Roland Garros 2026. Oggi è il grande giorno dell’esordio di Jannik Sinner a Parigi. Il n.1 del mondo giocherà il suo primo turno contro il francese Clement Tabur e inizierà la sua avventura sulla terra rossa francese. Con lui, ci saranno i primi turni anche di Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e di Elisabetta Cocciaretto. Allargando gli orizzonti, fari puntati sul Giro d’Italia. Dopo la giornata di riposo, inizia l’ultima settimana della Corsa Rosa con la sedicesima tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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