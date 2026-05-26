Martedì 26 maggio, sono previsti vari eventi sportivi trasmessi in televisione e in streaming. La programmazione copre diverse discipline e orari, con dettagli disponibili tramite il sito di riferimento. La copertura include sia le trasmissioni televisive tradizionali sia le piattaforme digitali, offrendo accesso agli incontri e alle competizioni del giorno. La guida fornisce tutte le informazioni necessarie per seguire gli eventi in tempo reale.

Oggi, martedì 26 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Si parte dal Roland Garros 2026. Oggi è il grande giorno dell’esordio di Jannik Sinner a Parigi. Il n.1 del mondo giocherà il suo primo turno contro il francese Clement Tabur e inizierà la sua avventura sulla terra rossa francese. Con lui, ci saranno i primi turni anche di Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e di Elisabetta Cocciaretto. Allargando gli orizzonti, fari puntati sul Giro d’Italia. Dopo la giornata di riposo, inizia l’ultima settimana della Corsa Rosa con la sedicesima tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 26 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

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