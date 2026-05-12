Oggi, martedì 12 maggio, si svolgono diversi eventi sportivi trasmessi in televisione e disponibili anche in streaming. La guida di OA Sport fornisce tutte le informazioni su orari, programmi e piattaforme per seguire le competizioni. La giornata prevede varie discipline, con copertura dedicata sia sui canali tradizionali che attraverso i servizi digitali. Nessuna partita o gara importante viene lasciata fuori dall’elenco di oggi.

Oggi, martedì 12 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sugli Internazionali d’Italia 2026 di tennis. Sulla terra rossa del Foro Italico si entra sempre più nel vivo, con la disputa degli ottavi di finale del singolare maschile e i quarti di quello femminile. In casa Italia, tanti azzurri in campo: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e il derby tricolore tra Jannik Sinner e il sorprendente Andrea Pellegrino. Allargando gli orizzonti, si assisterà alla quarta tappa del Giro d’Italia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 12 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

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Altri sport in TV oggi 11 maggio 2026 10:00Ciclismo, Giro dell’Azerbaijan: 2a tappa Eurosport 11:00 Tennis, ATP & WTA 1000 Roma: 7a giornata Sky Sport 15:00 Tennis, ATP 1000 Roma: 7a giornata TV8 20:45 Basket, Serie A2: Pesaro-Rimini Rai Sport x.com

Sono molto critico verso i turisti allo stadio, soprattutto in questo periodaccio che stiamo vivendo; molti vedono questa foto scattata ieri come un sinonimo dei tempi tristi che viviamo, ma io non riesco ad odiarla. reddit

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