Soter Mulè condannato per la morte di Paola Caputo | Vivo col senso di colpa ho pensato al suicidio

Soter Mulè, ingegnere romano, è stato condannato in via definitiva per omicidio colposo in relazione alla morte di Paola Caputo. Durante un'intervista, Mulè ha dichiarato di vivere con il senso di colpa per non averla salvata e ha affermato di aver pensato al suicidio. La condanna chiude un procedimento giudiziario iniziato dopo il decesso della donna.

"Vivo con il senso di colpa per non averla salvata": sono queste le parole di Soter Mulè, l’ingegnere romano condannato in via definitiva per omicidio colposo per la morte di Paola Caputo. Ospite a Belve Crime nella puntata in onda stasera, martedì 26 maggio, su Rai 2, l'uomo ripercorre la. 🔗 Leggi su Today.it

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L’ingegnere romano, condannato in via definitiva per omicidio colposo, ha ripercorso la notte tra il 9 e il 10 settembre 2011, quando la studentessa, originaria del Salento, perse la vita durante una pratica di bondage che prevede l’immobilizzazione del corpo c x.com

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