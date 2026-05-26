Soter Mulè, ingegnere condannato per la morte di Paola Caputo nel 2011 durante una pratica di bondage, rimane al centro dell’attenzione. La giovane è deceduta in circostanze legate a una sessione estrema in ambito privato. Dopo la condanna, Mulè ha vissuto una vita lontano dai riflettori, mentre il mondo del bondage continua a essere oggetto di discussioni sulla sicurezza e i rischi delle pratiche estreme. La vicenda ha sollevato dibattiti sulle responsabilità e i limiti di questa attività.

Il nome Soter Mulè continua a suscitare attenzione a distanza di anni dalla tragedia che coinvolse la giovane Paola Caputo, morta nel 2011 durante una pratica estrema in un contesto privato. La vicenda, che portò alla condanna definitiva dell’ingegnere romano per omicidio colposo, ha lasciato un segno profondo non solo nella cronaca giudiziaria, ma anche nell’ambiente del bondage, dove Mulè era considerato una figura esperta e molto conosciuta. La sua storia personale, il percorso professionale e il rapporto con quel mondo sono tornati al centro del dibattito pubblico. Ma chi è davvero Soter Mulè? Come si era costruito la sua reputazione nell’ambiente BDSM romano? E soprattutto, come vive oggi dopo la condanna? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Soter Mulè, chi è l’ingegnere condannato per la morte di Paola Caputo: la sua vita oggi e il mondo del bondage

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