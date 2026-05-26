Si sono concluse le elezioni amministrative nel Sannio. I risultati definitivi determinano i nuovi membri dei Consigli comunali, con alcune variazioni rispetto alle precedenti composizioni. Sono state confermate alcune maggioranze, mentre in altri comuni si registrano cambiamenti significativi. I dati ufficiali indicano le percentuali di voto e le liste vincenti, senza ulteriori dettagli sui nomi dei candidati o sui numeri precisi. Le elezioni si sono svolte senza incidenti e la proclamazione dei risultati avverrà nelle prossime ore.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si chiude il turno delle elezioni amministrative nel Sannio e il dato politico che emerge dalle urne è netto: prevale la continuità amministrativa, con otto sindaci uscenti riconfermati, ma non manca la sorpresa destinata a mescolare le carte all’interno del centrodestra sannita. A Calvi, infatti, cade il sindaco leghista Armando Rocco, sconfitto da Vincenzo Parziale in una delle sfide più osservate dell’intera tornata elettorale. A Sant’Agata de’ Goti si impone Giovannina Piccoli, che riesce a superare Carmine Valentino al termine di uno scrutinio combattuto fino alle ultime sezioni. Tra le conferme più nette spicca quella di Giovanni Caporaso a Telese Terme, rieletto con circa il 75% delle preferenze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sorprese e colpi di scena dopo il voto: ecco chi siederà nei nuovi Consigli comunali

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