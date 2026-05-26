Sophie Codegoni ha risposto alle domande dei fan, parlando dei suoi cambiamenti recenti e dei nuovi inizi. La influencer, nota per i suoi primi passaggi in televisione e sui social, ha condiviso dettagli sulla sua vita quotidiana e sui momenti di vulnerabilità. Tra chi la segue da anni e chi l’ha scoperta più di recente, si sono susseguite curiosità su come affronta le sfide personali e le novità che sta vivendo.

. C’è chi la segue dai tempi dei primi casting televisivi, chi l’ha scoperta sui social e chi invece si è affezionato a lei osservandone i momenti più fragili. Sophie Codegoni continua a essere uno dei volti più discussi e seguiti del panorama italiano, ma dietro le foto perfette e le stories da migliaia di visualizzazioni c’è una ragazza che negli ultimi anni è cresciuta molto più velocemente di quanto il pubblico immagini. I fan le fanno sempre le stesse domande: com’è davvero lontano dalle telecamere? Come vive la maternità? È cambiata dopo tutto quello che ha attraversato? E soprattutto: qual è oggi la versione più autentica di Sophie? Leggi anche Oriana Marzoli e Facundo: amore al capolinea, la conferma La risposta sembra essere sì. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sophie Codegoni risponde alle curiosità dei fan: tra vita vera, cambiamenti e nuovi inizi

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SOPHIE CODEGONI: casa nuova è quasi pronta

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