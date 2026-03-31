Sophie Codegoni è stata fotografata con il nuovo compagno, Luca Baronchelli, durante una vacanza ai Caraibi insieme alla figlia Celine. Le immagini mostrano i due insieme in atteggiamenti affettuosi e rilassati in un ambiente di mare e spiaggia. La coppia è apparsa molto unita e vicina nel corso del soggiorno, secondo quanto riferito.

Nuova fiamma per Sophie Codegoni, si chiama Luca Baronchelli e insieme alla piccola Celine sono stati ai Caraibi: tra i due la storia sembra molto seria Sophie Codegoniha ritrovato l’amore, è stata paparazzata daChimentre è in compagni di sua figliaCelinee diLuca Baronchelli. I tre sono stati beccati all’aeroporto di Linate mentre erano di ritorno da una rilassante vacanza ai Caraibi. L’influencer, nonostante i problemi che sta passando con il suo exAlessandro Basciano, sembra che abbia ritrovato il sereno, almeno dal punto di vista sentimentale e in queste foto pubblicate daChiemerge quanto sia felice accanto a questa nuova fiamma. L’uomo con cui è stato paparazzatoSophie CodegonièLuca Baronchelli,un imprenditore lombardo, originario di Magenta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sophie Codegoni: le prime foto con la nuova fiamma

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