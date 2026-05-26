Dopo aver vinto l’ottava edizione del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha ricevuto una telefonata a sorpresa da Sophia Loren. La chiamata è avvenuta poco dopo l’uscita dalla casa e, secondo quanto riferito, ha coinvolto anche il balletto di “Mambo Italiano”. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto della conversazione o sulle ragioni della telefonata, né sulla relazione tra i due.

Quando Alessandra Mussolini è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip come vincitrice dell’ottava edizione, la prima persona con cui ha voluto condividere il momento è stata proprio lei: zia Sophia Loren. Un rapporto, quello tra le due, che va ben oltre i riflettori e le telecamere, radicato in un legame familiare autentico che ha resistito al tempo e alle diverse strade professionali intraprese. Sophia Loren, icona indiscussa del cinema italiano e mondiale, è la sorella maggiore di Maria Scicolone, mamma di Alessandra. Un legame di sangue che si è sempre tradotto in un affetto sincero e in una complicità che emerge prepotente ogni volta che le due si confrontano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sophia Loren e la telefonata a sorpresa ad Alessandra dopo il GF Vip: c’entra il balletto di “Mambo Italiano”

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