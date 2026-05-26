Dalla Palestina iniziano ad arrivare minacce serie e concrete. A riferirlo è la rete degli antagonisti, secondo la quale il blocco della Flotilla di mare da parte di Israele avrà conseguenze per i militari che vi hanno partecipato o, meglio, per gli ufficiali che hanno guidato le operazioni. Solo pochi giorni fa tutte le navi sono state bloccate prima che potessero raggiungere le acque controllate di Israele e ora sembra sia partita la ritorsione. “Il gruppo hacker filo-palestinese Handala ha ottenuto e pubblicato i dati personali di 69 ufficiali della marina israeliana coinvolti nell’intercettazione della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, annunciando una taglia di 100mila dollari per ciascun ufficiale”, si legge nel messaggio che circola sui social e che è stato fatto rimbalzare anche nei canali italiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sono stati individuati". Gli antagonisti mettono una "taglia" sugli ufficiali coinvolti del fermo della Flotilla

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A Milano tensioni tra antagonisti e forze dell'ordine: idranti per bloccare i manifestanti

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