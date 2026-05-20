Sondaggi politici | Fratelli d'Italia rallenta ancora crescono Pd e M5S

Secondo l'ultimo sondaggio Swg per Tg La7, Fratelli d'Italia ha registrato un'altra diminuzione nei consensi, mentre il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno mostrato un leggero aumento nei loro risultati elettorali. La rilevazione evidenzia un rallentamento del partito di maggioranza, mentre gli altri due partiti di centro-sinistra e movimento si sono mossi in direzione opposta, guadagnando terreno rispetto alle precedenti rilevazioni.

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