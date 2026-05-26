Società dei concerti nuova stagione Beethoven è il protagonista assoluto
La società dei concerti annuncia la nuova stagione musicale con Beethoven come figura centrale. La programmazione combina pezzi della tradizione classica con contaminazioni di generi moderni. Sono previsti grandi capolavori e attenzione alla musica contemporanea, creando un dialogo tra epoche e stili diversi. La stagione mira a offrire un’esperienza musicale che unisce passato e presente, mantenendo un equilibrio tra tradizione e innovazione.
Equilibrio tra tradizione classica e contaminazioni, grandi capolavori, attenzione alla contemporaneità e dialogo tra generi. Ma anche presenza di programmi che includono elementi di musica popolare, jazz o tradizioni extraeuropee. La Società dei Concerti di Milano ha presentato la stagione concertistica 20262027. Il cartellone, alla sua 44esima edizione, nella Sala Verdi del Conservatorio vede confermati i due cicli serali, la “Serie Smeraldo” e la “Serie Rubino”, oltre agli incontri pomeridiani “Serie Zaffiro”. Ma la nuova stagione si arricchisce con “Le perle della domenica”. Beethoven assume un ruolo strutturante: la presenza di più sinfonie e concerti, già da inizio stagione, svela il progressivo avvicinamento alle celebrazioni a lui dedicate nel 2027. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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