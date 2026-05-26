La società dei concerti annuncia la nuova stagione musicale con Beethoven come figura centrale. La programmazione combina pezzi della tradizione classica con contaminazioni di generi moderni. Sono previsti grandi capolavori e attenzione alla musica contemporanea, creando un dialogo tra epoche e stili diversi. La stagione mira a offrire un’esperienza musicale che unisce passato e presente, mantenendo un equilibrio tra tradizione e innovazione.

Equilibrio tra tradizione classica e contaminazioni, grandi capolavori, attenzione alla contemporaneità e dialogo tra generi. Ma anche presenza di programmi che includono elementi di musica popolare, jazz o tradizioni extraeuropee. La Società dei Concerti di Milano ha presentato la stagione concertistica 20262027. Il cartellone, alla sua 44esima edizione, nella Sala Verdi del Conservatorio vede confermati i due cicli serali, la “Serie Smeraldo” e la “Serie Rubino”, oltre agli incontri pomeridiani “Serie Zaffiro”. Ma la nuova stagione si arricchisce con “Le perle della domenica”. Beethoven assume un ruolo strutturante: la presenza di più sinfonie e concerti, già da inizio stagione, svela il progressivo avvicinamento alle celebrazioni a lui dedicate nel 2027. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Società dei concerti, nuova stagione. Beethoven è il protagonista assoluto

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