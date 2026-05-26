Sistema Sorrento arrivano le prime conferme dal Riesame
Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato le misure cautelari nei confronti di quattro indagati nell'ambito di un’inchiesta della Guardia di Finanza. L’indagine, coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, riguarda presunte irregolarità nell’assegnazione di appalti pubblici da parte di un Comune. Le misure sono state confermate dopo l’analisi delle evidenze raccolte durante le indagini. La decisione riguarda specificamente le misure cautelari emesse nei confronti delle persone coinvolte.
Prime conferme dal Tribunale del Riesame di Napoli per le misure cautelari emesse nei confronti di quattro persone indagate nell'ambito dell'inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, sulle presunte irregolarità nell'assegnazione degli appalti al Comune di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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