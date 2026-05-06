Highlander arrivano le prime foto dal set in Scozia con Henry Cavill e il cast in abiti d' epoca

Sono state diffuse le prime foto dal set in Scozia di un nuovo film del franchise Highlander. Le immagini ritraggono l’attore Henry Cavill e Kevin McKidd vestiti in abiti d’epoca, mentre Karen Gillan torna a interpretare un ruolo in stile storico. Il progetto è diretto da Chad Stahelski e si concentra su un’ambientazione più realista rispetto alle versioni precedenti. Le riprese sono state scattate in diverse location scozzesi.

I primi scatti dal set scozzese mostrano Henry Cavill e Kevin McKidd nel reboot di Chad Stahelski, mentre Karen Gillan torna alle origini in un'epopea che punta tutto sul realismo. Le pietre del castello di Eilean Donan non mentono: il reboot di Highlander ha iniziato a galoppare sotto la pioggia scozzese. I nuovi scatti ci offrono (finalmente) un contatto visivo con i personaggi che molti fan stavano solo immaginando. Il fattore McIntyre e la "maledizione" di Dave Bautista Dal set del reboot di Higlander, emerge un Henry Cavill, che ormai sembra aver fatto della spada un'estensione naturale del proprio braccio, divide la scena con una Karen Gillan in versione Heather MacLeod, la prima compagna dell'immortale.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Highlander, arrivano le prime foto dal set in Scozia, con Henry Cavill e il cast in abiti d'epoca Notizie correlate Highlander: le foto di Henry Cavill svelano una ferita sospetta, cosa succede all'Immortale?Una strana cicatrice scorta nelle foto dal set di Londra avrebbe messo in allarme i fan: spoiler sulla trama del reboot in arrivo? A Londra... Highlander: il remake con Henry Cavill cambia un personaggio chiave dopo 40 anniUn cambiamento radicale in uno dei personaggio chiave anticipato da una delle star del reboot la quale ha assicurato che quello di Chad Stahelski... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Highlander: Henry Cavill e Karen Gillan nelle prime foto dal set del reboot; Russell Crowe si prepara per Highlander: la sua trasformazione sarà incredibile; Henry Cavill video. Highlander, arrivano le prime foto dal set in Scozia, con Henry Cavill e il cast in abiti d'epocaI primi scatti dal set scozzese mostrano Henry Cavill e Kevin McKidd nel reboot di Chad Stahelski, mentre Karen Gillan torna alle origini in un'epopea che punta tutto sul realismo. movieplayer.it Highlander: Henry Cavill e Karen Gillan sfoggiano look scozzesi sul set (FOTO)Avvistati: Henry Cavill e Karen Gillan sfoggiano look scozzesi durante le riprese del reboot di Highlander, la cui produzione è attualmente in corso in Scozia. comingsoon.it Tanti auguri a #HenryCavill che compie oggi 43 anni. #InTheGrey, il nuovo film di Guy Ritchie con Henry Cavill e Jake Gyllenhaal, dal 14 maggio al cinema. - facebook.com facebook Henry Cavill, Millie Bobby Brown e Louis Partridge in delle prime immagini di Enola Holmes 3 rilasciate in esclusiva da People Magazine. x.com