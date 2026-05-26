I lavori di ricostruzione delle chiese sono in fase di completamento, con le operazioni che si avviano alla conclusione. Mentre proseguono le attività di ricostruzione pubblica, anche gli interventi sulle strutture religiose stanno per terminare. Le operazioni si sono concluse quasi simultaneamente, portando a una fase finale per entrambe le tipologie di intervento. Le attività riguardano principalmente il ripristino delle strutture danneggiate dal sisma.

Accanto alla ricostruzione pubblica, a essere alle battute finali è anche quella ecclesiastica gestita dalla Curia di Bologna, con i lavori in corso alla Chiesa del Rosario e all’ Oratorio di Corporeno mentre la Chiesa di Buonacompra, sotto la competenza del Ministero della Cultura, è ancora immobile mostrando tutta la devastazione del sisma del 2012. "Al Rosario il cantiere è iniziato, si sta procedendo con i consolidamenti della zona del corridoio laterale, che è l’edificio di due piani addossato alla chiesa, sul lato del cortile interno – spiega l’architetto Alberto Ferraresi che sta seguendo l’intervento – I lavori fino ad oggi hanno interessato in particolare, oltre al corridoio laterale, gli interni dell’oratorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sisma, al fotofinish i lavori nelle chiese

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