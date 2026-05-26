Siamo nel mare del Friuli | il video turistico di Cesare Cremonini dalla baia di Sistiana

Cesare Cremonini sta trascorrendo le giornate precedenti al concerto di Gorizia nella zona di Portopiccolo, nel mare del Friuli. Nel frattempo, ha pubblicato un video turistico che mostra la baia di Sistiana, con immagini che evocano l’atmosfera della regione. L’attesa per il concerto del 31 maggio cresce tra i fan, mentre il cantautore si gode l’area prima dell’evento.

Cresce l'attesa per il grande live di Cesare Cremonini in programma a Gorizia domenica 31 maggio. Nel frattempo, il cantautore bolognese sta trascorrendo le giornate precedenti all'evento nella zona di Portopiccolo. Questa mattina sui canali social di Cremonini è stato pubblicato un video in cui. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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