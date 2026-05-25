Cesare Cremonini a Portopiccolo prima del concerto a Gorizia VIDEO

Cesare Cremonini è stato a Portopiccolo prima del concerto a Gorizia, previsto per domenica 31 maggio. Ha condiviso sui social un video in cui suona il sassofono in un locale con vista sul golfo, durante la sua mattina.

Il cantautore Cesare Cremonini è stato a Portopiccolo prima del concerto a Gorizia, previsto per domenica 31 maggio e ha postato sui social un momento di “morning routine” in cui suona il sassofono all’interno di un locale con vista sul golfo. La star della musica italiana scrive su Facebook che. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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