Rinnovo CCNL 2025-27 nel secondo incontro Anief esce allo scoperto | parità trattamento precari buoni pasto compensi per la formazione indennità per i fuori sede benefit incentivi e riconoscimento burnout

Durante il secondo incontro per il rinnovo del CCNL 2025-27, il sindacato ha chiesto parità di trattamento per i lavoratori precari, l’introduzione di buoni pasto, maggiori compensi per la formazione, indennità per i fuori sede, benefit e incentivi per il burnout. È stata inoltre richiesta la partecipazione integrativa di tutti i sindacati rappresentativi, anche quelli non firmatari. Nessuna decisione è stata ancora presa, l’incontro proseguirà nelle prossime settimane.

Sono questi i punti principali oggi trattati dal sindacato Anief durante il secondo incontro all’Aran sulla parte normativa del CCNL 2025-2027 di Scuola, Università e Ricerca. In particolare, durante il suo intervento Marcello Pacifico presidente nazionale, ha espresse le necessità collocandole al tema delle relazioni sindacali e alla volontà di ammodernare l’impianto normativo del contratto collettivo nazionale in vigore: “In materia di contrattazione integrativa – ha detto il leader dell’Anief – va affrontato il tema della sicurezza dei lavoratori. Possiamo cominciare a intervenire a livello di luogo di lavoro su misure di prevenzione,... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Incontro con Roberto Chierchia, segretario generale Cisl Fp nazionale

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