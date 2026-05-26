Stamattina alle 7.30, un incidente tra Brescello e Lentigione, lungo l’ex Statale della Cisa, ha coinvolto un motociclista e un autocarro. Il giovane in moto è caduto a terra dopo lo scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, incluso un elicottero da Parma, che ha trasportato il ferito in ospedale. Le condizioni del centauro non sono ancora state rese note. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per i rilievi.

Brescello (Reggio Emilia), 26 maggio 2026 - E’ intervenuto anche l’elisoccorso dalla vicina Parma, stamattina verso le 7,30, per un incidente accaduto tra Brescello e Lentigione, sull’ex Statale della Cisa, dove un giovane in moto si è scontrato con un autocarro, per poi rovinare a terra. Inizialmente si è temuto il peggio, vista la dinamica dell’incidente, con il centauro, un uomo di 28 anni abitante a Boretto, che appariva in stato di choc dopo la caduta seguita all’urto con l’autocarro che lo precedeva e che stava portando una ruota di scorta per sostituire un pneumatico forato a un trattore agricolo, in sosta sul lato della carreggiata. Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Croce azzurra, l’autoinfermieristica di Poviglio, oltre all’elisoccorso, atterrato su un tratto di arginello che costeggia la strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto tra Brescello e Lentigione, centauro in ospedale

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