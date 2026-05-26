Schianto tra auto e scooter alla rotonda di via Baracca a Fidenza | 45enne grave al Maggiore

Poco prima delle 17 di martedì 26 maggio, un incidente tra auto e scooter si è verificato alla rotonda di via Baracca a Fidenza. Un uomo di 45 anni è rimasto gravemente ferito e trasportato al Maggiore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Nessun dettaglio sulle cause o altre persone coinvolte.

Poco prima delle ore 17 di martedì 26 maggio si è verificato un grave incidente stradale in corrispondenza della rotonda di via Francesco Baracca a Fidenza. Un 45enne, che viaggiava a bordo di uno scooter, è stato sbalzato sull'asfalto dopo lo scontro con un'auto. L'allarme è scattato da subito e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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